2020/09/27 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يرجئ التصويت على الدوائر الإنتخابية المتعدّدة بغداد – الزمان ارجأ مجلس النواب امس، التصويت على قانون الانتخابات الى العاشر من الشهر المقبل، نتيجة عدم حسم التوافق على نظام الدوائر الانتخابية المتعددة.وقال رئيس المجلس محمد الحلبوسي (سنكون مع اي توافق بشأن القانون والا فان لغة الارقام هي التي ستحسم ذلك)، محملا […]

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