2020/09/27 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالات الشفاء تتقدم على الإصابات ومدن الإقليم تشهد تصاعداً في الوفيات الصحة تهيب بالمواطنين الإلتزام بإرشادات الوقاية من كورونا بغداد – قصي منذر في ثاني يوم من الموقف الوبائي تجاوزت حالات الشفاء عدد الاصابات بنحو ثلاثمئة حالة ، فقد سجلت وزارة الصحة والبيئة امس 3755 حالة شفاء، فيما رصدت 3481 اصابة جديدة بفايروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالات الشفاء تتقدم على الإصابات ومدن الإقليم تشهد تصاعداً في الوفيات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالات الشفاء تتقدم على الإصابات ومدن الإقليم تشهد تصاعداً في الوفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).