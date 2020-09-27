2020/09/27 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الآلوسي يدعو الحكومة للتطبيع مع إسرائيل اربيل – الزمان دعا النائب السابق في مجلس النواب مثال الآلوسي، الحكومة إلى التطبيع مع إسرائيل على غرار الإمارات العربية المتحدة .وقال الآلوسي، في تصريح امس ، إن (العراق بحاجة إلى الخروج من معسكر الحروب والتطرف والأوهام، وهو بحاجة لبناء علاقات مستقرة مع كافة دول […]

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