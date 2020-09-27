الاردن تؤكد إستعدادها ورغبتها بزيادة التعاون والعمل المشترك مع العراق

2020/09/27 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا /اكد السفير الأردني لدى العراق منتصر الزعبـي، إستعداد ورغبة حكومة الأردن بزيادة التعاون والعمل المشترك مع العراق في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة.و ذكر بيان لوزارة الصناعة والمعادن ان الوزير منهـل عزيـز الخبـاز التقى اليوم السفير الأردني لدى العراق منتصر الزعبـي : والمستشار الاقتصادي ، رامـي محمـد أميـن القضاة لبحث عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك .واشار البيان الى ،ان " الجانبين بحثا خلال اللقاء السُبل الكفيلة بتعزيز العلاقات المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي بين العراق والأردن وكذلك التطرق إلى موضوع الإعفاءات الكمركية للمنتجات والمواد الأردنية غير المماثلة للمواد والمنتجات العراقية حيث هناك إتفاق مبدئي بشمول المنتجات الأردنية بالإعفاءات الكمركية ".وأتفق الجانبان على تشكيل لجنة أخرى من الدوائر المعنية في وزارة الصناعة وإتحاد الصناعات العراقية تتولى هذا الموضوع وستقوم هذه اللجنة بزيارة الأردن في الأسبوع المقبل للعمل بهذا الخصوص كما جرى خلال اللقاء البحث في عدد من المواضيع والملفات المشتركـة .مـن جانبـه أكـد السفير الأردني إستعداد ورغبة حكومة الأردن بزيادة التعاون والعمل المشترك مع العراق في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة ، مشيراً في ذات الوقت إلى إستعداد المستثمرين والشركات الأردنية للعمل مع شركات وزارة الصناعة وإقامة مشاريع واعدة تعود بالمنفعة للبلديـن ./انتهى8

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