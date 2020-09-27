الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع بسوبر ماركت التفاح الاحمر بمنطقة اربع شوارع باليرموك

2020/09/27 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع بسوبر ماركت التفاح الاحمر بمنطقة اربع شوارع باليرموك.وقال مصدر امني للوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا ان فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ تمكنت من السيطرة واخماد حريق اندلع داخل سوبر ماركت التفاح الأحمر في منطقة اليرموك الاربع شوارع و انقاذ عدد من العمال بعد تعرضهم لحالات اختناق شديد نتيجة الانبعاثات الغازية السامة من جراء أحتراق مخزن للمنظفات مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات وشروط السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني .واوضح ان فرق الدفاع المدني انهت أعمالها دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية ./انتهى9

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