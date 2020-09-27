2020/09/27 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ حقق فريق ليستر سيتي، فوزاً كبيراً على مانشستر سيتي 5-2، في الجولة الثالثة من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.ورفع ليستر بهذا الفوز، رصيده الى 9 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد السيتي عند 3 نقاط في المركز العاشر ولديه لقاء مؤجل./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليستر سيتي يسحق مانشستر سيتي بخماسية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليستر سيتي يسحق مانشستر سيتي بخماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).