العراق..الرئاسات تؤكد على حصر السلاح وحماية البعثات الدبلوماسية

2020/09/27 | 21:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الرئاسات الثلاث في العراق، الأحد، على حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية، وايضا التصدي للأعمال الخارجة عن القانون ضد أمن البلاد وس...

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