وكالة الاستخبارات التابعة للداخلية تعلن الشروع بعملية استخباراتية استباقية وسط بغداد

2020/09/27 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الاستخبارات: الشروع بعملية استخباراتية استباقية وسط العاصمة بغداد

بتوجية من قبل دولة رئيس الوزراء المحترم وبأشراف من قبل السيد وزير الداخلية المحترم نفذت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع قوة من الرد السريع وبأمره السيد وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المحترم عملية استخباراتية استباقية لإلقاء القبض على عناصر الجريمة المنظمة لتزايد تلك الجرائم في منطقة البتاوين ببغداد، نتج عنها إلقاء القبض على المئات من المطلوبين بقضايا مختلفة منها المخدرات و الاتجار بالبشر و بالأعضاء البشرية و الاقامه وحيازة أسلحة غير مرخصة فضلاً عن غلق صالات القمار و محال الخمور و الفنادق الغير مرخصة.

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