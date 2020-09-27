أرمينيا تعلن عدد الخسائر في صفوف المرتزقة السوريين بالاشتباك الحدودي

2020/09/27 | 21:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الأرمينية عبر حسابها الرسمي في تويتر، الأحد، مقتل 81 شخصا على الأقل من أصل قرابة 4 آلاف من المرتزقة السوريين الذين تم إرسالهم إلى أذربيجان لدعم الاشتباك مع البلاد.

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