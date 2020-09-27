مفاجأة من العيار الثقيل.. العملاق البافاري يتعرض لسقوط حر (فيديو)

2020/09/27 | 21:52 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تعرض العملاق البافاري حامل لقب الدوري الألماني في الموسم الماضي، لهزيمة مفاجئة بنتيجة 1-4، أمام مضيفه هوفنهايم، في ختام المرحلة الثانية من البوندسليغا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب (راين نيكار أرينا)، التي غاب عن بدايتها هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي بداعي الإصابة.

وتعتبر خسارة بايرن ميونيخ الأولى له منذ 7 كانون الأول 2019، أي قبل 9 أشهر و20 يوما، عندما خسر أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني بنتيجة 1-2.

ومنذ هزيمة مونشنغلادباخ، خاض بطل ألمانيا 30 مباراة، فاز في 29 منها، بجميع البطولات المحلية والقارية، محققا بطريقه بطولتي الكأس والدوري المحليين، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

وسجل لهوفنهايم إيرمين بيساكسيتش في الدقيقة 16، ومؤنس دبور في الدقيقة 24، مستغلين أخطاء دفاعية ساذجة، قبل أن يقلص الألماني جوشوا كيميش الفارق بتسديدة متقنة في الدقيقة 36.

وحسم الكرواتي أندريه كراماريتش المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 77، قبل أن يكمل النجم الكرواتي النتيجة العريضة ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

يذكر أن هوفنهايم هزم بايرن ميونيخ في الموسم الماضي كذلك، بنتيجة 2-1، في مرحلة الذهاب من الدوري.

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