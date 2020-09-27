اكتشاف 'مكروب خطير' في ولاية تكساس الاميركية

2020/09/27 | 21:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حذر مسؤولون آلاف السكان فى ولاية تكساس، من استخدام مياه الصنبور، وذلك بعد اكتشاف «ميكروب خطير» يأكل الدماغ.

وأكدت السلطات المعنية أن الاختبارات التى أجريت على المياه أثبتت وجود أميبا "النيجلرية الدجاجية".

وجاءت التحقيقات فى أعقاب إصابة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بالميكروب، ووفاته فى وقت سابق من الشهر الجارى، حسبما ذكرت شبكة «سكاى نيوز» البريطانية.

ويعتقد المسؤولون أن الأميبا دخلت لجسد جوشيا ماكنتاير فى حديقة ألعاب مائية بالمدينة، أو من خلال صنبور ماء، الأمر الذى جعلها تحذر السكان بضرورة غلى الماء قبل تناوله أو استعماله فى الطهى لحين التحقق من سلامة المياه.

كما أوصى الخبراء بمراعاة تدابير أخرى كالحرص على عدم إدخال الماء للأنف عند الاستحمام أو غسل الوجه، وعدم السماح للأطفال باللعب بخراطيم أو رشاشات الماء تحسبا لدخول الماء إلى أجسادهم عن طريق الخطأ.

وتصيب هذه الأميبا البشر من خلال دخولها للجسم عبر الأنف، حيث تنتقل بعد ذلك للدماغ لتسبب التهابا غالبا ما يكون قاتلا.

ويعانى المصابون بأميبا النيجلرية الدجاجية من أعراض تشمل الحمى والغثيان والقيء، بالإضافة إلى تصلب الرقبة والصداع، وغالبا ما يموت معظم المصابين بالمرض خلال أسبوع.

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