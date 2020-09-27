2020/09/27 | 21:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 45731 اصابة، 16858 في اربيل ، 15792 في السليمانية، 11477 في دهوك، 1604 في حلبجة.

واضاف البيان: عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 29422 حالة، 13445 في اربيل ، 10014 في السليمانية، 4470 في دهوك، 1493 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 1671 حالة، 557 اربيل ، 847 في السليمانية، 236 في دهوك، و31 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 14638 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 2856 في اربيل ، 4931 في السليمانية، 6771 في دهوك، 80 في حلبجة.

PUKmedia متابعة ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقليم كوردستان..شفاء 29422 اصابة بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقليم كوردستان..شفاء 29422 اصابة بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).