2020/09/27 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

اكد عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق محمود الربيعي، الاحد، ان العامل الاساس في ضعف التعامل الحكومي مع العدوان الامريكي الغادر في مطار بغداد والذي اسفر عن استشهاد قادة النصر يعود الى طبيعة النظام السياسي العراقي الحاكم والذي جعل السلطة في العراق غير مؤهلة للقيام بواجباتها في حفظ امن وسلامة وسيادة الوطن والمواطن بسبب ضعف صلاحيات رئيس الحكومة واستسلام المنظومة برمتها للهيمنة الامريكية.

وبين الربيعي لـ /المعلومة/ ان هذه المعطيات ظهرت بشكل واضح في عدم احترام الرئيس الامريكي للعراق واصداره الاوامر بارتكاب هذه الجريمة وهو مطمئن الى عدم قدرة الحكومة العراقية على التصدي له والدفاع عن كرامة ودماء العراقيين حين استهدف اعظم قادتهم العسكريين الذين سحقوا زمر داعش وهو الشهيد القائد ابو مهدي المهندس وضيف العراق الشهيد قاسم سليماني .

واضاف: “نحن نعتقد بأن سوء الادارة وضعف الاجراءات وعدم جدية المتصدين للسلطة في مواجهة المعتدي الامريكي يقف وراء عدم ظهور نتائج واضحة عن عمل اللجنة التي تم تكليفهابمتابعة القضية”.

وطالب الربيعي الحكومة والقضاء بالقيام بواجباتها اتجاه دماء الشهداء عبر انشاء محكمة خاصة تتولى التحقيق وان تحدد لها فترة زمنية لاعلان النتائج.

وذكر: نقول للمسؤولين عن هذا الملف ان “صبر العراقيين لن يستمر الى أمد غير محدود ونحن نعتقد وكما اعلن سماحة الشيخ قيس الخزعلي امين عام حركة عصائب اهل الحق ان دماء الشهداء الطاهرة ستطهر ارض العراق من الوجود العسكري الامريكي”.



انتهى 15

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الربيعي تعليقا على شهداء النصر: صبر العراقيين لن يستمر الى امد غير محدود .. اكشفوا نتائج التحقيقات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الربيعي تعليقا على شهداء النصر: صبر العراقيين لن يستمر الى امد غير محدود .. اكشفوا نتائج التحقيقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).