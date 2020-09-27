2020/09/27 | 22:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصل مستشار الامن القومي والوفد المرافق له، عقد لقاءاته مع كبار المسؤولين إقليم كردستان.

بيان لمكتب الاعرجي أوضح ان الأخير بحث مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، الأوضاع على الساحة العراقية، والتحديات الراهنة وتوحيد المواقف بين بغداد واربيل ، وجهود الإصلاح، إضافة الى التنسيق الأمني ومواجهة الإرهاب وملف النازحين، في حين لفت الاعرجي انه زيارته الى الإقليم برفقة وفد أمني رفيع، جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمعالجة الملفات العالقة ووفق مواد الدستور ومبدأي الصراحة والواقعية، وبما يحقق المصالح العليا للبلاد.

وكان الاعرجي قد اجتمع في وقت سابق برئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، في لقاء بحثا خلاله القضايا الامنية ومن بينها حماية ممثليات الدول وبعثاتها الدبلوماسية في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمن البعثات والملفات العالقة والنازحون.. أبرز ما بحثه الاعرجي والقيادات الكردية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمن البعثات والملفات العالقة والنازحون.. أبرز ما بحثه الاعرجي والقيادات الكردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).