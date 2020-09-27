استهداف رتل يحمل معدات للتحالف الدولي بعبوة ناسفة على طريق بابل الدولي

2020/09/27 | 22:01 - المصدر: قناة التغيير

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انفجرت عبوة ناسفة استهدفت رتلا يحمل معدات للتحالف الدولي في محافظة بابل

وأوضح بيان لخلية الاعلام الأمني، ان رتلا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق، بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي عجلات من المواطنين العراقيين، تعرض الى انفجار عبوة ناسفة، ضمن قاطع شرطة محافظة بابل، مشيرا الى ان الانفجار أسفر عن أضرار بإحدى عجلات الرتل.

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