بالفديو: شاهد كيف تمت عملية سرقة “تكتك” من امام منزل جنوبي بغداد

2020/09/27 | 22:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

رصدت كاميرات المراقبة في احدى منازل جنوبي العاصمة بغداد، اليوم الاحد 27 ايلول 2020، عملية سرقة “تكتك” من امام بوابة منزل.

واوضح مقطع فديوي متداول قيام شخصين يستقلان “تكتك” لون اصفر، قام احدهما بالنزول لتنفيذ عملية سرقة تكتك اخر لونه ازرق من امام بوابة منزل في احدى مناطق منطقة ابو دشير في الدورة جنوبي بغداد.

ونجح السارق بتشغيل عجلة التكتك والفرار بها دون شعور او ملاحقة اي احد من اصحاب المنزل .

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