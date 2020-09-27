صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”610 ” المسجلة اليوم

2020/09/27 | 22:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل 610 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 210 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 610 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

– 210 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع النهروان 75 حالة

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قطاع الرصافة 39 حالة

قطاع المدائن 27 حالة

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قطاع بغداد جديدة 42 حالة

قطاع الاعظمية 27 حالة

– حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية ـــــ 400

مدينة الصدر114 حالة محلة 543, 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



قطع 74 , حي طارق .



الحبيبية , الكيارة , جميلة .



الجوادر , 523 , 556 , قطاع 7 .



541 , حي المهدي , قطاع صفر , 538 , 537 , 532 , 517 , 550 , 544

حي البساتين, 345, 357 .



حب البساتين .



320 , 328 ,331 الشعب 19 حالة محلة 317, 337, , 335, 317, , الزراعي , حي اور ,333 , 357 , قرب النادي العربي , 359 , 345 •

حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , المعسكر , قؤب دائرة الكهرباء , الزراعي , 771 , البلديات 19

, 506 , , 508 ,502 , 504 , شارع فلسطين 8 حالات محلة 505, 503, •

الامين 14 حالة محلة, 731, تجاوز , 733 , , 741 , 721 .



743•

, تل محمد , بغداد جديدة 10 حالات محلة 701 •

, الزعفرانية 29 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , سعيد ة , 958 , 949•

905 , 906 , 909 , الكرادة 11 حالة محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , الاعظمية 11 حالة محلة, 314

العبيدي 7 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , •

الطالبية 7 حالات محلة 323 , 321 , •

. حي الزهراء 12 حالة محلة , 757 , 759 , الخنساء,

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ام الكبر والغزلان 6 حالات محلة 345 , 337 ,

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الراشدية 8 حالات / قرية عباس

الحسينية 17 حالة محلة , 222 , 215 , الانتصار , بوب الشام , كميرة .



215 , 217 ,

. الرشاد 10 حالات محلة 771 , 752 , 772

زيونة 7 حالات محلة 702 , 703 , 704 , 706

. الحرية حالتين محلة 418 , والكريعات 3 حالات محلة 336

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الفضيلية حالتين محلة 753 . والغدير 14 حالات محلة 706 , 704 , 702 , 709

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البنوك 8 حالات محلة 321 , 319 , والكسرة 8 حالات محلة 302 ,

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المدائن 17 حالات / جسر ديالى / السايلو / الجمعية / الوردية / الجعارة

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المعامل حالتين محلة 779 , وسبع قصور حالتين / شار ابو علي ,

حي النصر 7 حالات محلة 735 و حي البتول 6 حالات محلة 751 , 750

والمعامل حالة واحدة الزراعي • الشماعية 3 حالات محلة 758,

والكفاح حالتين محلة 125, 111• ام الكبر 3 حالات محلة 345,

حي القاهرة 7 حالات محلة 311, 309, 313, 318

التاجي حالة واحدة الزراعي و• سبع ابكار حالتين محلة 332, 342

بسماية حالة واحدة عمارة 108

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 43198 توفي منهم1239 للاسف فيما اكتسب الشفاء 36656 ومتبقي قيد العلاج 5303”.





ودعا الساعدي، المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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