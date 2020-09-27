وزير الشباب والرياضة: جائحة كورونا أخرت زيارة الوفد السعودي للاتفاق على الملعب المهداة

2020/09/27 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الاثنين ( 27 أيلول 2020)، بأن جائحة كورونا حالت دون زيارة الوفد السعودي للاتفاق على تنفيذ الملعب المهداة من المملكة العربية السعودية.

وقال درجال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن :"مدينة بسماية اصبحت بشكل رسمي مكاناً لإقامة مشروع المدينة الرياضية المهداة من العاهل السعودي للشعب العراقي".

واضاف البيان :"إتصالاتنا مستمرة مع الجانب السعودي وجائحة كورونا حالت دون زيارة الوفد السعودي".

وبين أن "الايام القادمة ستشهد البدء بالخطوات الاولى لهذا المشروع العملاق، ومستعدون لإتمامه وسيكون تأثيره إيجاباً على الشارع الرياضي".

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماع الاسبوع الماضي على تعيين قطعة ارض الى وزارة الشباب والرياضة لانشاء الملعب المهداة من السعودية.

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