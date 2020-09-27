بالصور ... الاستخبارات تلقي القبض على المئات بعملية البتاويين وسط العاصمة بغداد/ موسع

2020/09/27 | 22:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ القت وكالة الاستخبارات القبض على المئات بعملية البتاويين وسط العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه بتوجيه من قبل رئيس الوزراء وبأشراف من قبل وزير الداخلية نفذت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع قوة من الرد السريع وبأمرة وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عملية استخباراتية استباقية لإلقاء القبض على عناصر الجريمة المنظمة لتزايد تلك الجرائم في منطقة البتاوين ببغداد، نتج عنها إلقاء القبض على المئات من المطلوبين بقضايا مختلفة منها المخدرات و الاتجار بالبشر و بالأعضاء البشرية و الاقامه وحيازة أسلحة غير مرخصة فضلاً عن غلق صالات القمار و محال الخمور و الفنادق غير المرخصة./انتهى9

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