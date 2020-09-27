عواد يجمع تواقيع نيابية بهدف اضافة التخصيص المالي الخاص بعودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي ضمن موازنة 2020

2020/09/27 | 22:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن النائب عن كتلة الصادقون عدي عواد عن جمع تواقيع نيابية من اجل اضافة التخصيص المالي الخاص بعودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي ضمن موازنة 2020./انتهى9

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