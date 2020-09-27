بالصور.. الاستخبارات تلقي القبض على عشرات المتهمين بقضايا مخدرات واتجار بالبشر في البتاوين

2020/09/27 | 22:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، بالصور، اعتقال عشرات المطلوبين بقضايا مخدرات واتجار بالبشر خلال العملية التي نفذتها وكالة الاستخبارات في منطقة البتاوين وسط بغداد.

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