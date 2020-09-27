وزير الداخلية الفرنسي يقول إن بلاده “في حرب ضد الإرهاب الإسلامي

2020/09/27 | 22:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الأحد أن فرنسا “في حرب ضد الإرهاب الإسلامي”، وذلك بعد يومين على الهجوم بالسلاح الأبيض أمام مقر أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة في باريس الذي أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة.وأعلن دارمانان للصحافة خلال زيارة لمعبد يهودي في بولونيه-بيانكور قرب باريس لمناسبة عيد الغفران اليهودي إنه “هنا لتذكير […]

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