الأمم المتحدة تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى وقف النزاع في ناغورنو كاراباخ

2020/09/27 | 22:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت للأمم المتحدة، الأحد، أطراف النزاع في ناغورنو كاراباخ، إلى وقف إطلاق النار فورا والعودة إلى المفاوضات.





وذكر بيان صدر عن الأمم المتحدة اطلع عليه "ناس" (27 أيلول 2020)/ إنه "يدعو الأمين العام انطونيو غوتيريش، الجانبين بشدة إلى الوقف الفوري للقتال وتهدئة التوترات والعودة إلى مفاوضات مجدية دون تأخير، وسيتحدث إلى كل من رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة إنه "قلق للغاية" بشأن استئناف الأعمال العدائية المسلحة، وأدان استخدام القوة وأسف لسقوط ضحايا، بمن فيهم السكان المدنيون.

وأقر غوتيريش كذلك بـ"الدور المهم" للرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا - فرنسا وروسيا والولايات المتحدة - ودعا أطراف النزاع إلى التعاون معهم من أجل "استئناف عاجل للحوار دون شروط مسبقة".

وأعلنت أذربيجان، الأحد، الأحكام العرفية في البلاد إضافة إلى حظر التجول في باكو ومدن أخرى عدة بعد تصاعد العنف مجددا بين الانفصاليين في منطقة ناغورنو كاراباخ والقوات الأذربيجانية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الأذربيجانية، حكمت حاجييف، للصحفيين أنّ "الأحكام العرفية ستسري اعتبارا من منتصف الليل إضافة إلى حظر للتجول من الساعة 21:00 حتى الساعة 06:00" في باكو ومدن أخرى والمناطق القريبة من خط الجبهة في ناغورنو كاراباخ.

وأكّد أيضا أن القوات الأذربيجانية سيطرت في ناغورنو كاراباخ على جبل موروفداغ، الذي يعتبر منطقة استراتيجية بين أرمينيا والمنطقة الانفصالية التي لا تسيطر عليها باكو منذ عقود.

وأكّدت أذربيجان كذلك السيطرة على 6 قرى في المنطقة، الأمر الذي نفته أرمينيا.

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهام بإشعال المواجهات، التي اندلعت، الأحد، على خط الجبهة، علما بأنها الأعنف منذ 2016.

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