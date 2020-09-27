أمر بتحليقها

2020/09/27 | 22:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وزير الدفاع العراقي، الأحد، التقارير الواردة بشأن تعثر برنامج الطائرات العراقية أف 16 في مضيفا أنه أمر "بتحليق 19 طائرة دفعة واحدة" للتحقق من هذه الأنباء.

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