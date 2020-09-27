حملة أمنية 'كبرى' تشهدها منطقة (شهيرة) في بغداد

2020/09/27 | 22:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، اعتقال عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة خلال حملة أمنية "كبرى" في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (27 أيلول 2020)، أن "هذه العملية جاءت على وفق معلومات استخبارية دقيقة، ونفذتها قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات، وفرقة الرد السريع".

وأضاف البيان، أن "العملية تهدف إلى فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون وتفتيش هذه المنطقة ومداهمة أوكار المتاجرين ومتعاطي المخدرات والبحث عن المطلوبين المتورطين بحالات الخطف والتسليب، فضلا عن إغلاق صالات القمار ومحال الخمور والفنادق غير المرخصة، وأماكن الدعارة والمتاجرة بالبشر، وضبط الأسلحة غير المرخصة".

وتابع، أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة".

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