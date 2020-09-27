السيسي يشكر المصريين على تجاهلهم دعوات التظاهر ضد الحكومة

2020/09/27 | 22:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد، بالشكر للشعب المصري لعدم استجابته لدعوات التظاهر ضد الحكومة.وقال السيسي عند حضوره مراسم افتتاح مشاريع تنموية في مسطرد، “الشعب والدولة حاجة واحدة” ولا أحد يستطيع أن “يدخل بيننا”.وأضاف “أنا بشكر المصريين، البعض قعدوا يولعوا الدنيا ويستغلوا المواقف الصعبة التي اتخذتها الدولة”.وحذّر الرئيس المصري […]

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