محتجون يواصلون غلق شركة نفط ذي قار للاسبوع الثاني

2020/09/27 | 22:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..واصل محتجون مطالبين بالتعيين غلق شركة نفط ذي قار للاسبوع الثاني على التوالي .وقال مصدر ان ” العشرات من المحتجين المطالبين بفرص تعيين اغلقوا شركة نفط ذي قار ، واشعلوا النيران بالاطارات في بوابتها الرئيسية “.ولفت الى ان ” الشركة مغلقة للاسبوع الثاني على التوالي من قبل المحتجين “.

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