2020/09/27 | 22:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..كشفت مديرية شرطة ذي قار ، اليوم الاحد ، عن اعتقال تاجري مخدرات احدهما من مدينة الناصرية والاخر من محافظة واسط ، بحوزتهما نصف كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة .وقال بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شعبة مكافحة المخدرات في قضاء سوق الشيوخ بناء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار تعتقل تاجري مخدرات بحوزتهما نصف كيلو كريستال) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار تعتقل تاجري مخدرات بحوزتهما نصف كيلو كريستال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).