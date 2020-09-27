التحالف بقيادة السعودية يرحب باتفاق تبادل الأسرى ويؤكد: لا ينبغي استخدامه سياسيا

2020/09/27 | 22:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن الحوثيين سيفرجون عن 15 أسيرا سعوديا و4 من القوات السودانية ضمن اتفاق الإفراج عن الأسرى الذي جرى بالتنسيق مع الصليب الأحمر والأمم المتحدة.

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