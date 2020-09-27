العمليات المشتركة: ننسق مع قوات البيشمركة في هذا الأمر

2020/09/27 | 22:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، استمرارها بملاحقة ما تبقى من عناصر تنظيم داعش بالتنسيق مع قوات البيشمركة.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (27 ايلول 2020)، إن "التنسيق مع قوات البيشمركة مستمر عبر الاتصالات واللقاءات مع قياداتها في ملاحقة داعش الإرهابي"، مبينا "أننا نتبادل المعلومات مع البيشمركة من أجل منع الإرهابيين من التأثير في أمن المواطنين وسلامتهم".

وأكد أن "قيادة العمليات المشتركة مستمرة بإعداد الخطط والتعاون مع الجهات ذات العلاقة للضغط على المجاميع الإرهابية، والتنسيق المشترك لاستئصال التنظيمات الإرهابية ومنعها من الإضرار بالاقتصاد وسلامة البلد والمواطن".

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