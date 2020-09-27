فرنسا تسجل 11123 إصابة و27 وفاة جديدة بكورونا

2020/09/27 | 22:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

سجلت فرنسا 11123 إصابة و27 وفاة جديدة بكورونا اليوم الأحد، في حصيلة جديدة للإصابات والوفيات.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بلغ 538569 حالة، وأن عدد المتوفين جراء هذا المرض خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 27 حالة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 31727.



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