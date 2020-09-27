الاعلام الامني: مقتل ارهابي والعثور على 10 اوكار لداعش في كركوك

2020/09/27 | 22:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن مقتل ارهابي والعثور على 10 اوكار لداعش الاجرامي خلال عمليات امنية في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة /كركوك ومن خلال الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية بواجب بحث وتفتيش في منطقه معيزيله”.

واضافت ان العملية اسفرت عن قتل إرهابي انتحاري والعثورعلى 10 أوكار تحتوي على 20 قنبرة هاون 82 ملم و90 قنبلة نمساوي ومدفع و 4 جهاز موبايل تفجير كامل و 10قنابر هاون 60 ملم وادوية مع مواد غذائية وافرشة، وقد تم حرقها وتدميرها بالكامل، وحرق “وادي معيزيله”.

وفي السياق ذاته شرع المقر المتقدم للعمليات المشتركة /كركوك من خلال الفرقتين الخامسة والسادسة بالشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بتفتيش قاطع يا يجي / باجوان جنوب الدبس وباتجاه جسر المالح وصولا الى ملا عبدالله للقضاء على البؤر الارهابية، وتمكنت من تدمير 8 أوكار بداخلها افرشة واغطية وعباءات مطريه يستغلها العدو، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.



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