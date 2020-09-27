صحة الكرخ  توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ” 309” المسجلة اليوم

2020/09/27 | 23:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاحد، الموقف الوبائي مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 309 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 8

ابو دشير —————— 1

الاسكان —————— 7

الاعلام —————— 3

البياع —————— 7

التاجي —————— 23

الحارثية —————— 1

الحرية —————— 22

الخطيب —————— 4

الدورة -———-—— 18

الدولعي —————— 11

الرحمانية —————— 2

السيدية —————— 5

الشالجية —————— 5

الشرطة الخامسة ——- 1

الشعلة —————— 27

الطارمية —————— 4

الطوبجي —————— 6

العامرية —————— 7

العطيفية —————— 3

العلاوي ——————- 4

الغزالية —————— 24

القادسية —————— 7

الكاظمية -—————- 20

المحمودية ————— 22

المعالف —————- 1

المنصور —————- 13

الوشاش —-————- 2

اليرموك ——-——— 5

جكوك —————- 8

حي الجامعة ————- 10

حي الجهاد ————— 9

حي العامل ————— 2

حي العدل ——-—— 2

شارع حيفا ————— 4

جانب الرصافة -———10

محافظة صلاح الدين—- 1

الشفاء:

620

الوفيات: 3

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