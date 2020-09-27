المالكي وائتلاف النصر يدينان تجاوز صحيفة كيهان على السيستاني

2020/09/27 | 23:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..ادان كلا من الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، وائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادين تجاوز رئيس تحرير صحيفة كيهان الإيرانية على المرجع الأعلى علي السيستاني في بيانين منفصلين.و قال المالكي في بيانه “ان سماحة المرجع السيد السيستاني حفظه الله كان ولايزال صمام الامان في العراق لحماية العملية السياسيه ، وتصدى لها […]

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