2020/09/27 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_السروى على الرغم من مرور خمسين عاما على رحيله لايزال جمال عبدالناصر يشغل حيزا كبيرا من مشاعر المصريين والعرب، وربما فى العديد من بلدان العالم الثالث أيضا.



بحيث نلاحظ حضور صورته فى الكثير من البيوت والمحافل والثورات والتظاهرات.



كما لايزال صوته المعدنى يذاع فى الحوادث والملمات.



ولم تزال شخصيته تطفر فى مخيلة الفقراء والثوار، كلما حلت بهم مظلمة أو طرأ عليهم انكسار.



فلم يعد، عند المواطن البسيط، هو الزعيم الذ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تحول عبدالناصر الى رمز حى فى الوعى الشعبى؟؟ - صلاح السروى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تحول عبدالناصر الى رمز حى فى الوعى الشعبى؟؟ - صلاح السروى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).