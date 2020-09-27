الإعلام الأمني تعلن قتل انتحاري والعثور على 10 أوكار لداعش في كركوك

2020/09/27 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاحد، مقتل انتحاري والعثور على 10 أوكار لتنظيم داعش في كركوك.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة /كركوك ومن خلال الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية بواجب بحث وتفتيش فى منطقه معيزيله".

واضافت أن "العملية أسفرت عن قتل إرهابي انتحاري والعثور على 10 أوكار تحتوي على 20 قنبرة هاون 82 ملم و90 قنبلة نمساوي ومدفع و 4 جهاز موبايل تفجير كامل و 10قنابر هاون 60 ملم وادوية مع مواد غذائية وافرشة، وقد تم حرقها وتدميرها بالكامل، وحرق وادي معيزيله".واضافت: أنه "في السياق ذاته شرع المقر المتقدم للعمليات المشتركة /كركوك من خلال الفرقتين الخامسة والسادسة بالشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بتفتيش قاطع يا يجي / باجوان جنوب الدبس وباتجاه جسر المالح وصولا الى ملا عبدالله للقضاء على البؤر الارهابية، وتمكنت من تدمير 8 أوكار بداخلها افرشة واغطية وعباءات مطريه يستغلها العدو، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

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