2020/09/27 | 23:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / د.محمد فلحي…

لم تعد الأخبار المتفائلة تثير الاهتمام وسط أجواء تشاؤمية سائدة،لكن هناك ومضات في نهاية الطريق الذي نسير في ظلماته منذ عقود عجاف،ومن بين ما سرني من الأخبار خلال الأسبوع الحالي طرح قانون الضمان الصحي في مجلس النواب ومناقشته ثم إرساله إلى مجلس الوزراء ووزارة الصحة لبيان الرأي وإجراء التعديلات المطلوبة،ولا أظن أن من مصلحة أية جهة سياسية أن تعترض أو تعطل هذا القانون الذي يتعلق بحياة الناس وصحتهم،فلا يفترض أن يكون هناك خلاف أو تأخير لهذا القانون، كما هي الحال في القوانين الجدلية ذات الصبغة السياسية مثل قانون الانتخابات وغيره من الملفات المرقونة فوق الرفوف!

قانون الضمان الصحي الذي كان مؤجلاً، فرضت أهميته الاستثنائية ظروف وباء كورونا وتردي الخدمات الصحية وتزايد تكاليفها، وهو يقوم على انشاء صندوق للضمان الصحي تودع فيه مبالغ الاشتراكات البسيطة المستقطعة من رواتب الموظفين والعمال ومنتسبي القطاع الخاص والمواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية،ومن ثم يقوم الصندوق بدفع نسبة عالية من تكاليف الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية والأهلية والعيادات الطبية والمختبرات والصيدليات.

إقرار هذا القانون سيمنح الحق لكل مواطن، بالاشتراك في الضمان الصحي والحصول على خدمات طبية متكاملة وعلاجات حقيقية فعّالة مثلما يجري في دول العالم المتقدمة، لكن تطبيق القانون بطريقة صحيحة يقتضي توفر شروط من أهمها، تحسين الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والأهلي، وتشديد الرقابة الدقيقة على الخدمات والأسعار من قبل الإدارة والمواطن ووسائل الإعلام،لكي لا يكون التأمين الصحي باباً جديداً من أبواب الفساد والغش والجشع.

القطاع الصحي في العراق ظل يعاني من الانهيار منذ التسعينيات حتى اليوم،فهناك نقص كبير في المستشفيات والكوادر الطبية والأدوية،وهناك مجمعات عشوائية للمستشفيات والعيادات الأهلية،لا تتوفر فيها أبسط الأجهزة والمستلزمات الضرورية، وقد انعكس ذلك التقصير الواضح في فقدان الثقة بين الطبيب والمريض، وسط تذمر المواطنين من ظواهر سلبية متفاقمة شوهت سمعة المهنة الطبية الشريفة،وارتفاع شكاوى الكوادر الطبية من الاعتداءات والتجاوزات والتهديدات التي يرتكبها بعض الطائشين دون قانون رادع، وقلة التوعية حول حسن السلوك الطبي ومراعاة القواعد الصحية الوقائية في المجتمع.

عندما يشعر المواطن أن صحته ثمينة وكرامته مصانة في مؤسسات صحية راقية سوف تزدهر الحياة وترتقي مهنة الطب،وعليه نأمل أن يسهم قانون الضمان الصحي في تحسين الواقع الطبي المتردي وتوفير خدمات طبية متطورة.

قانون الضمان الصحي وتضحيات الجيش الأبيض في التصدي للوباء يؤكدان أن هناك بصيص أمل في مستقبل أفضل رغم الظروف الصعبة التي نواجهها اليوم، فلا يأس مع الحياة!

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