حذرت من تدخل

2020/09/27 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الولايات المتحدة، الأحد، تصاعد العنف بين أذربيجان وأرمينيا، ودعت الجانبين إلى وقف الأعمال العدائية فوراً.

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