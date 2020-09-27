درجال يتحدث عن اسباب تأخر تنفيذ الملعب المهداة من ملك السعودية

2020/09/27 | 23:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الاثنين ، بأن جائحة كورونا حالت دون زيارة الوفد السعودي للاتفاق على تنفيذ الملعب المهداة من المملكة العربية السعودية.

وقال درجال في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" ، اليوم ( 27 أيلول 2020) إن :"مدينة بسماية اصبحت بشكل رسمي مكانا لإقامة مشروع المدينة الرياضية المهداة من العاهل السعودي للشعب العراقي".

واضاف البيان :"إتصالاتنا مستمرة مع الجانب السعودي، وجائحة كورونا حالت دون زيارة الوفد السعودي".

وبين درجال أن "الايام القادمة ستشهد البدء بالخطوات الاولى لهذا المشروع العملاق، ومستعدون لإتمامه وسيكون تأثيره إيجابا على الشارع الرياضي".

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماع الاسبوع الماضي على تعيين قطعة ارض الى وزارة الشباب والرياضة لانشاء الملعب المهدى من السعودية.

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