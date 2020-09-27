الحلبوسي وتولر يؤكدان ضرورة حفظ أمن البعثات الدبلوماسية من الاعتداءات

2020/09/27 | 23:25 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر العلاقات الثنائية بين البلدين.

واكد الحلبوسي تولر ضرورة حفظ أمن البعثات الدبلوماسية من الاعتداءات المتكررة والتي كثرت في الفترة الأخيرة،من جهته أكد السفير الأميركي دعم بلاده للعراق حكومة وشعبا لمواجهة الأزمات التي تعصف بالبلاد.

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