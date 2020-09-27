سعدي الشيرازي: شاعر وفليسوف حامل المثل الإنسانية - عادل حبه

2020/09/27 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه إعداد عادل حبه إن ابو محمّد مُشرف ‌الدين مُصلِح بن عبدالله بن مشرّف، المعروف بسعدي الشيرازي (1210-1291) ،هو وشاعر و كاتب وناطق باللغة الفارسية.



وهو من اهل الادب ولقب بالأستاذ.



توجه من شيراز ليتلقى العلوم في في المدرسة النظاميهٔ-;- في بغداد، التي كانت تعد أهم مركز علمي في العالم الإسلامي آنذاك.



والمدرسة النظامية هي من مدارس بغداد القديمة أنشأها الوزير نظام الملك في زمن ا ......





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