#عادل_حبه إعداد عادل حبه إن ابو محمّد مُشرف الدين مُصلِح بن عبدالله بن مشرّف، المعروف بسعدي الشيرازي (1210-1291) ،هو وشاعر و كاتب وناطق باللغة الفارسية.
وهو من اهل الادب ولقب بالأستاذ.
توجه من شيراز ليتلقى العلوم في في المدرسة النظاميهٔ-;- في بغداد، التي كانت تعد أهم مركز علمي في العالم الإسلامي آنذاك.
والمدرسة النظامية هي من مدارس بغداد القديمة أنشأها الوزير نظام الملك في زمن ا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعدي الشيرازي: شاعر وفليسوف حامل المثل الإنسانية - عادل حبه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعدي الشيرازي: شاعر وفليسوف حامل المثل الإنسانية - عادل حبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).