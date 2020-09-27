التكفير والاستغفار والدعاء - أحمد صبحى منصور

2020/09/27 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور مقدمةمن قبل جاءنى هذا السؤال وقد تكرر مثيله من قبل ، ومع ذلك أجبت عليه في الفتاوى .1 ـ قال السائل : ( الشيخ احمد قرأت لك عن موضوع الهداية وانها امر عائد للشخص نفسه ان بحث عنها وسعى لها سيهدية الله , اذ كان كذلك ، انا لي 5 أخوة عشنا في فترة الستينات والسبعينات في مجتمع قليل من يصلي فيه وحتى الذي يصلي كان عادة ، المهم كان اصغر اخوتنا 10 سنوات يصلي ، تعلم الصلاه في كتاب وكان متعلقا في قراءة ......





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