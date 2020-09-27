الداخلية تعلن نتائج صولتها في البتاوين.. ماذا وجدت؟ (صور)

2020/09/27 | 23:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الأحد، اعتقال مئات المطلوبين خلال عملية أمنية استباقية في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (27 أيلول 2020)، انه "بتوجيه من قبل رئيس الوزراء وباشراف وزير الداخلية نفذت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع قوة من الرد السريع عملية استخباراتية استباقية لإلقاء القبض على عناصر الجريمة المنظمة لتزايد تلك الجرائم في منطقة البتاوين ببغداد".

وأضافت الوكالة في بيانها، ان "العملية نتج عنها إلقاء القبض على المئات من المطلوبين بقضايا مختلفة منها المخدرات والاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية والاقامة وحيازة أسلحة غير مرخصة، فضلا عن غلق صالات القمار ومحال الخمور والفنادق غير المرخصة".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، اعتقال عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة خلال حملة أمنية "كبرى" في منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه، أن "هذه العملية جاءت على وفق معلومات استخبارية دقيقة، ونفذتها قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات، وفرقة الرد السريع".

وأضاف البيان، أن "العملية تهدف إلى فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون وتفتيش هذه المنطقة ومداهمة أوكار المتاجرين ومتعاطي المخدرات والبحث عن المطلوبين المتورطين بحالات الخطف والتسليب، فضلا عن إغلاق صالات القمار ومحال الخمور والفنادق غير المرخصة، وأماكن الدعارة والمتاجرة بالبشر، وضبط الأسلحة غير المرخصة".

وتابع، أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة".

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