بالانفوجراف... تاريخ الصراع بين ارمينيا واذربيجان

2020/09/28 | 00:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الزراعة يوجه بتشكيل لجان لمتابعة مواقع تنقية وتعفير البذور

وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بتشكيل لجان لاجل متابعة عمليات تنقية وتعفير بذور الرتب العليا وفي كافة المحافظات لبيان مدى صلاحيتها للزراعة استعدادا للموسم الزراعي القادم والتي تأتي بالتزامن مع تهيئة المستلزمات الزراعية من اسمدة بنوعيها الداب واليوريا والمبيدات الزراعية ، فضلا عن بذور الرتب العليا التي تم توفيرها من البرنامج الوطني لبذور الرتب العليا للحنطة .

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