بالفيديو.. المعارضة الإيرانية تفجر المحكمة التي أعدمت المصارع أفكاري

2020/09/28 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الأحد، استهداف "المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام بحق نويد أفكاري"، من قبل "شباب الانتفاضة".

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