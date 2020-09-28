الخارجية الأميركية تعلق على أنباء

2020/09/28 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، إن واشنطن أوضحت من قبل أن الجماعات المدعومة من إيران التي تطلق الصواريخ على السفارة الأميركية في بغداد "تشكل خطرا على حكومة العراق والبعثات الديبلوماسية المجاورة"، ردا على تقارير تحدثت عن عزم الولايات المتحدث "إغلاق سفارتها" في العراق.

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