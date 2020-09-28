2020/09/28 | 01:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عادات غذائية سيئة لا تزال سيدة الموائد في العالم لندن -الزمان حذرت خبيرة التغذية الروسية، إينا كونونينكو من بعض الأطعمة التي قد تكون مضرة بالصحة في حال تناولها على وجبة الإفطار.
ومن أهم الأطعمة التي يجب استبعادها من الوجبات الصباحية تبعا للخبيرة هي العصائد سريعة التحضير، فهذه الأطعمة على حد قولها تهضم بسرعة في […]
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ومن أهم الأطعمة التي يجب استبعادها من الوجبات الصباحية تبعا للخبيرة هي العصائد سريعة التحضير، فهذه الأطعمة على حد قولها تهضم بسرعة في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من أطعمة تضر الصحة في وجبة الفطور) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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