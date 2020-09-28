تحذيرات‭ ‬من‭ ‬أطعمة‭ ‬تضر‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬وجبة‭ ‬الفطور

2020/09/28 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادات‭ ‬غذائية‭ ‬سيئة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬سيدة‭ ‬الموائد‭ ‬في‭ ‬العالم ‭ ‬لندن‭ -‬الزمان حذرت‭ ‬خبيرة‭ ‬التغذية‭ ‬الروسية،‭ ‬إينا‭ ‬كونونينكو‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأطعمة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مضرة‭ ‬بالصحة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تناولها‭ ‬على‭ ‬وجبة‭ ‬الإفطار‭.‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬الأطعمة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬استبعادها‭ ‬من‭ ‬الوجبات‭ ‬الصباحية‭ ‬تبعا‭ ‬للخبيرة‭ ‬هي‭ ‬العصائد‭ ‬سريعة‭ ‬التحضير،‭ ‬فهذه‭ ‬الأطعمة‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قولها‭ ‬تهضم‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ […]

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