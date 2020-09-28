الفيلم الجورجي بيغينينغ يحصد أبرز جوائز مهرجان دولي في اسبانيا

2020/09/28 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سان‭ ‬سباستيان‭ (‬إسبانيا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فاز‭ ‬فيلم‭ “‬بيغينينغ‭” ‬للجورجية‭ ‬ديا‭ ‬كولومبيغاشفيلي‭ ‬السبت‭ ‬بأبرز‭ ‬مكافآت‭ ‬مهرجان‭ ‬سان‭ ‬سيباستيان‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬بعدما‭ ‬نال‭ ‬جائزة‭ ‬الصدفة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬فيلم‭ ‬وجوائز‭ ‬أفضل‭ ‬مخرج‭ ‬وممثلة‭ ‬وسيناريو‭.‬ وقالت‭ ‬المخرجة‭ ‬الجورجية‭ ‬البالغة‭ ‬34‭ ‬عاما‭ “‬أشكر‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الرائع‭ ‬المذهل‭.‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬لي‭ ‬الكثير،‭ ‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬كبير‭”.‬ وكان‭ […]

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