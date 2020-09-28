نادين نسيب نجيم تعرض مواصفات فارس أحلامها

2020/09/28 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ ظهرت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬نادين‭ ‬نسيب‭ ‬نجيم‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬أولى‭ ‬حلقات‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ “‬قعدة‭ ‬رجالة‭” ‬الذي‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬،‭ ‬تقديم‭ ‬قيس‭ ‬نجيب‭ ‬ونيقولا‭ ‬معوض‭ ‬وخالد‭ ‬سليم،‭ ‬والتي‭ ‬سجلتها‭ ‬قبل‭ ‬إصابتها‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬انفجار‭ ‬مرفأ‭ ‬العاصمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بيروت‭.‬تحدثت‭ ‬نادين،‭ ‬خلال‭ ‬الحلقة،‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬الانفصال‭ ‬بين‭ ‬الرجل‭ ‬والمرأة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لافتة‭ […]

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