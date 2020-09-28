غوتيريش يدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف الأعمال العدائية فورا

2020/09/28 | 01:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

علق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الوضع في قره باغ، في ظل الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان.

ودعا غوتيريش الجانبين إلى وقف الأعمال العدائية فورا، والعودة إلى محادثات السلام.

وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم غوتيريش: "يشعر الأمين العام بقلق شديد إزاء تجدد القتال على طول خط التماس في منطقة قره باغ".

وندد غوتيريش حسب الناطق باسمه، باستخدام القوة وأعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح بين السكان في كلا البلدين.

وأشار إلى أنه يعتزم الاتصال بالرئيس الأذري إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

المصدر: RT

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